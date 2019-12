Economia Projeto RS Sustentável da Rede Pampa debate A Força do Turismo na Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

O evento ocorre no Auditório Romildo Bolzan, localizado na sede do Tribunal de Contas do Estado. (Foto: Reprodução/ TCE-RS)

Estão abertas as inscrições para o Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha, iniciativa da Rede Pampa em parceria com BRDE, Badesul e Governo do Estado do RS. O evento integra o projeto RS Sustentável da Rede Pampa, que anualmente visa promover debates sobre temas relevantes à sociedade como um todo e ao desenvolvimento regional.

Esta edição do Fórum ganha palco na sede do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado), Auditório Romildo Bolzan, a partir das 14h do dia 16 de dezembro, sob a mediação de Armando Burd.

Participam:

Ruy Irigaray (Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS), que fará a abertura do evento.

Como palestrantes: Mário Carlos Beni (professor titular da USP) e Guilherme Paulus (Presidente da GJP). Como painelistas: Luiz Corrêa Noronha (Vice-presidente, Diretor de Planejamento e Diretor Financeiro do BRDE), Jeanette Lontra (Diretora-presidente do Badesul), Gilson Machado Guimarães Neto (Presidente da EMBRATUR), Ciro Camargo (Gerente de Marketing da GOL), Marcelo Borella (Diretor de Turismo da SEDETUR RS).

No encerramento, os participantes receberão certificados. Inscrições gratuitas pelo www.forumturismors.com.br. Confirmações pelo fone 3218.2502, com Vânia.

