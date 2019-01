A Igreja Católica em Israel pediu a retirada de obras que considera ofensivas no Museu de Haifa, entre elas uma representação da crucificação de Jesus, mas com o palhaço Ronald McDonald, da rede de fast-food McDonald’s. Protestos foram realizados na frente do museu e através de comunicados. A obra, chamada “McJesus”, faz parte da exposição “Bens Sagrados”.

