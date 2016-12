PSB gaúcho contra Temer

O diretório estadual, reunindo ontem no auditório da Assembleia Legislativa, aprovou moção que pede o afastamento do PSB nacional do governo federal. No início da gestão Temer, o deputado socialista Fernando Coelho Filho, de Pernambuco, aceitou assumir o Ministério de Minas e Energia. Logo depois, evidenciou-se a divisão entre os 34 integrantes da bancada na Câmara. Há o grupo governista, outro adota posição independente e mais um se declara de oposição.

Os socialistas gaúchos querem acelerar a decisão, pensando no encaminhamento de candidatura ao Planalto em 2018. Têm a convicção de que se atrelar ao governo só trará prejuízos.

TRÊS PARA UMA VAGA

Com a eleição do deputado estadual Miki Breier, do PSB, para a Prefeitura de Cachoeirinha, o suplente Catarina Paladini deixará a Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social, assumindo em janeiro como titular na Assembleia Legislativa. Para o lugar de Catarina, há três cotados: o ex-deputado Fabiano Pereira, o vereador Elói Frizzo, de Caxias do Sul, e o prefeito de Cachoeirinha, Vicente Pires, que encerra este mês o mandato.

FORMA CONDENÁVEL

Mesmo depois das delações premiadas, que ampliam o leque de denúncias, há quem defenda a volta das doações de empresas para campanhas eleitorais. Com escrituração ou não, favorece a possibilidade do dinheiro por fora, fonte de escândalos.

NÃO PASSA

O deputado federal Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, tornou-se uma espécie de Dom Quixote na Câmara. Levou oito meses recolhendo 171 assinaturas necessárias para protocolar emenda à Constituição que sabe não vai prosperar. A proposta congela por cinco anos o salário de todos os políticos, abrangendo os níveis municipais, estaduais e federais.

SOLUÇÃO A CAMINHO

Começará amanhã a construção do Centro de Triagem para presos em uma área do Instituto Psiquiátrico Forense, no bairro Partenon. O governo do Estado fornecerá o material e o Exército, a mão de obra. Evitará que os detidos fiquem confinados em ônibus ou acorrentados em contêiners de lixo por falta de outro lugar.

TENTATIVA

A 11 de dezembro de 1958, o vice-presidente João Goulart destacou a necessidade de ampla reforma da Previdência Social, “porque não preenchia as finalidades que inspiraram sua criação pelo presidente Getúlio Vargas”. Começaria pelo pagamento de 40 bilhões de cruzeiros devidos pelo governo federal ao fundo de reserva do sistema.

RÁPIDAS

* Volta às paradas de sucesso o samba de Bezerra da Silva, que diz: “Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão”.

* Notada a ausência de vereadores do PTB no anúncio da futura estrutura da Prefeitura de Porto Alegre.

* Partidos que apoiaram Marchezan já sabem: a nomeação de secretários não será prêmio de consolação para políticos.

* O que não falta é partido político que tem mais profetas do que seguidores.

* O buraco na camada de ozônio se amplia, mas não chega perto do tamanho da dívida pública brasileira.

Comentários