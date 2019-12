Notas Brasil Quadrilha que traficava cocaína e ecstasy é alvo de operação

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Uma organização criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas é alvo da Operação Conexão Itália, deflagrada pela Polícia Federal, em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Santa Catarina. A partir de Santa Catarina, a quadrilha enviava cocaína para a Europa e recebia em troca MDMA (metileno dioxi metanfetamina), o princípio ativo do ecstasy.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário