Qual forma de investimento combina mais com você? Conheça as opções

Por Gabriella Rocha*

Qual a maneira mais eficaz para guardar dinheiro? Essa é a dúvida de grande parte dos brasileiros que desejam economizar e buscam por opções seguras para garantir o futuro. O meio mais utilizado, por questões de praticidade, comodidade e, inclusive, falta de conhecimento a respeito de outras formas de cuidar das finanças, é através de contas bancárias. Entretanto, ultimamente as corretoras de valores estão obtendo mais atenção e interesse da população. Afinal: qual das duas é mais rentável?

Entre as vantagens de investir no banco estão a comodidade; a facilidade em realizar investimentos diretamente do banco sem precisar fazer alguma transferência; a segurança, pois o Fundo Garantidor de Créditos promove a segurança dos bens; o Certificado de Depósito Bancário (CDB) e Letra de Crédito Imobiliário (LCI) garantidos, promovendo a segurança do beneficiário; o atendimento diferenciado e pessoal e a possibilidade de comparação entre propostas, graças a grande variedade de bancos passíveis de investimento.

Já entre as vantagens de apostar nas corretores de investimento estão a diversidade de opções e formas de investimento; os diferentes mercados e diferentes setores; o Certificado de Depósito Bancário (CDB) e Letra de Crédito Imobiliário (LCI) garantidos, promovendo a segurança do beneficiário; as ações e debêntures garantidas pelas empresas que as emitem e menores taxas, já que, para evitar a concorrência, as taxas das corretoras são sempre inferiores às dos bancos.

Assim, só você pode decidir o que se encaixa mais na sua rotina e nos seus planos financeiros.

Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: