O governo do Estado fará um repasse excepcional de R$ 324 mil a 41 municípios para combater o mosquito Aedes aegypti. O valor busca ampliar as ações de vigilância nas cidades que de janeiro a maio passaram à condição de infestadas pelo inseto. No início do ano, os demais 320 municípios com a presença do mosquito já tinham recebido R$ 4,5 milhões.

