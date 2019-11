Quatro mil toneladas de óleo já foram retiradas das praias do Nordeste

Desde o início do aparecimento de manchas de óleo nas praias do Nordeste, mais de 4 mil toneladas de resíduos já foram retiradas desses locais, informou o GAA (Grupo de Acompanhamento e Avaliação), formado pela Marinha do Brasil, Agência Nacional de Petróleo e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O descarte desse material é feito pelas secretarias estaduais do Meio Ambiente.

Em nota, o GAA revelou também que “foram detectados e removidos pequenos fragmentos de óleo em Ponta da Baleia, em Caravelas e na Ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos-BA, por equipes e navios da Marinha, juntamente com o ICMBio [Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade]”.

De acordo com o GAA, já estão limpas as praias do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. As localidades que ainda permanecem com vestígios de óleo e com ações de limpeza em andamento são as seguintes: Maragogi, Japaratinga, Barra de São Miguel, Coruripe, Feliz Deserto e Piaçabuçu, em Alagoas; Artista, em Sergipe; Arembepe, Berlinque, Barra Grande, Cueira, Pratigi, Alcobaça, Mar Moreno e Piracanga, na Bahia.