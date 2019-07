Duas pessoas morreram na queda de uma aeronave na tarde desta sexta-feira (12) em Atibaia (SP), perto do limite com Campo Limpo Paulista. De acordo com a Polícia Civil, a aeronave caiu perto de um sítio por volta das 14h na estrada Velha do Pau Arcado, no bairro Iara, na zona rural da cidade. O piloto e um passageiro morreram. No imóvel moram três pessoas, entre elas uma idosa de 95 anos.

