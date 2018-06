O Banco Central projeta que o crédito voltado para as empresas reduzirá em 2018 ao mesmo tempo em que apontou em que a inadimplência é o principal componente do spread bancário, de acordo com o Relatório de Economia Bancária divulgado nessa terça-feira. O saldo de crédito das pessoas jurídicas deve registrar recuo de 2% neste ano, enquanto que para as pessoas físicas deve aumentar 7%.

