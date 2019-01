A produção de arroz do Rio Grande do Sul deve ser 11% menor na safra 2018/19, segundo previsão da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado. A entidade estima uma colheita de 7,3 milhões de toneladas, ante 8,2 milhões de toneladas no período anterior A revisão de 900 mil toneladas para baixo foi realizada após perdas registradas nos arrozais gaúchos.

