Um humorista argentino gravou um vídeo no qual conversa com uma mulher sensual sobre a possibilidade de fazerem sexo, mas lhe diz que precisa pensar bem, porque só tem um preservativo até o final do ano devido à crise econômica no país. No primeiro semestre do ano a venda de camisinhas caiu cerca de 8%, e a de pílulas anticoncepcionais cerca de 6%.

