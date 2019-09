A Austrália luta contra cerca de cem focos de incêndio em dois Estados. No domingo (8), em Queensland, havia 57 queimadas, de acordo com o primeiro-ministro Jackie Trad. Em New South Wales, eram 53 na segunda (9) pela manhã. Um garoto de 12 anos começou um fogo em uma mata, e duas adolescentes foram interrogadas a respeito de outras queimadas, de acordo com a polícia de Queensland.

