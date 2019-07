Quem der pistas sobre o ouro roubado no aeroporto de Guarulhos pode ganhar 150 mil reais

Uma empresa ligada a seguradoras está oferecendo 150 mil reais de recompensa a quem fornecer pistas que levem ao bando que levou cerca de 720 quilos de ouro de um terminal de cargas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta quinta-feira (25). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A polícia ainda segue na busca pela quadrilha, que promoveu o assalto disfarçada de policiais federais, usando armamento pesado e viaturas da PF (Polícia Federal) clonadas. Os carros, que não tinham registro de roubo, foram abandonados em um terreno na zona leste da capital paulista.

Nenhum tiro foi disparado durante a ação, que durou cerca de dois minutos e meio. Ainda não foi divulgado a quem pertencia a carga.

Os bandidos fugiram com o ouro em 31 malotes que, originalmente, seguiriam para os EUA e o Canadá. Eles também abandonaram as duas caminhonetes brancas usadas na fuga.

Segundo o consultor José Gonçalves Neto, da Lowers & Associate International, empresa de gerenciamento que representa um grupo de resseguradoras, a recompensa será dada por “informações seguras que levem à apreensão do ouro e identificação dos criminosos”.

“Estou autorizado a declarar oficialmente que haverá uma recompensa de R$ 150 mil a quem, do povo, contribuir com informações seguras e efetivas que levem a apreensão do ouro roubado e a autoria do crime investigado”, afirmou ele na manhã desta sexta-feira (26) na sede do Deic, departamento responsável pela investigação do assalto.

Comparação

“Esse pessoal com certeza assistiu à ‘Casa de Papel'”, afirmou um integrante da cúpula de inteligência da Polícia Civil de São Paulo ao analisar o assalto que levou 720 quilos de ouro do terminal de carga do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A comparação com a série em que um bando de ladrões apelidados por codinomes geográficos invade a Casa da Moeda da Espanha e o Banco Central espanhol com planos mirabolantes indica o nível de roteirização com que o crime em Cumbica, segundo a polícia, foi perpetrado.

Os investigadores estimam que a quadrilha tenha gasto cerca de R$ 1 milhão para levar a cabo o roubo. O ouro estava no aeroporto para ser transportado para os Estados Unidos e para a Suíça e tem valor estimado em R$ 120 milhões.

Se o assalto ao terminal de carga, às 14h30min de quinta-feira, durou apenas dois minutos e meio, a operação criminosa consumiu mais de 30 horas.

