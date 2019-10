“Querem me derrubar? Tenho couro duro”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro acusou nesta segunda-feira (07) a imprensa de mentir e difamar e questionou se o objetivo dos grandes veículos de comunicação é derrubá-lo do cargo. Ao deixar o Palácio da Alvorada, onde cumprimentou um grupo de simpatizantes, ele afirmou que a cobertura da mídia ao seu governo não pode continuar com “covardia” e “patifaria”.

“Eu lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira. O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro, vai ser difícil. Continuem mentindo”, disse.

As críticas do presidente foram direcionadas inicialmente aos jornais Folha de S.Paulo e Correio Braziliense. Mais tarde, ele também criticou o jornal O Globo.

No domingo (06), a Folha afirmou em reportagem que um depoimento e uma planilha obtidos pela Polícia Federal sugerem que recursos do esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais foram desviados para abastecer, por meio de caixa dois, a campanha de Bolsonaro.

A partir das informações, a Polícia Federal sugeriu ao Ministério Público a abertura de uma segunda investigação em decorrência do escândalo em Minas Gerais, desta vez especificamente para as contas de campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Sérgio Moro

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro fez a campanha “mais barata da história” e que a reportagem do jornal Folha de S.Paulo sobre a suspeita de caixa dois em 2018 não reflete a realidade.

Na mensagem publicada no domingo no Twitter, Moro indica ter informações da investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de maneira sigilosa em Minas Gerais. “Nem o delegado, nem o Ministério Público, que atuam com independência, viram algo contra o PR [presidente da República] neste inquérito de Minas. Estes são os fatos”, disse. A publicação de Moro foi “curtida” por Bolsonaro e, depois, compartilhada pelo presidente em sua conta no Facebook.

Parlamentares da base governista também saíram em defesa do presidente. A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) criticou o jornal Folha de S.Paulo por “de novo, estampar uma manchete contra o presidente Bolsonaro que sequer é confirmada pela própria matéria”.

A oposição também reagiu à reportagem. Orlando Silva (PCdoB-SP) ironizou o slogan usado por apoiadores do presidente, “é melhor Jair se acostumando”, em referência ao primeiro nome de Bolsonaro. “É melhor o Jair se explicando. As máscaras dos moralistas sem moral não demoram a cair”, escreveu.

