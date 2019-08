Apresentado pelo então candidato Jair Bolsonaro como prova de que não tem preconceito contra quilombolas, o presidente da Federação das Comunidades Quilombolas e Populações Tradicionais do Pará, Paulo Oliveira, de 57 anos, está sendo acusado por um vereador e integrantes do Executivo de dar um golpe usando nomes importantes no governo, como o próprio presidente e a ministra Damares Alves.

Deixe seu comentário: