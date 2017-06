Quina de SÃ£o JoÃ£o pode pagar o prÃªmio de R$ 130 milhÃµes neste sÃ¡bado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (24), os números da Quina de São João. Quem acertar as dezenas poderá receber um prêmio de R$ 130 milhões. O sorteio será feito em Campina Grande (PB), válido pelo concurso especial nº 4.412. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do Brasil até as 19h.