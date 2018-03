Quinta edição do Liberdade Park Truck reúne gremistas antes de jogo contra o Avenida

O Liberdade Park Truck, ação do Liberdade – projeto da Incorporadora Karagounis –, promove a quinta edição do seu festival de beer e food trucks, nesta quarta-feira (28), a partir das 15h, ao lado da Arena do Grêmio, antes do jogo em que o tricolor recebe o Avenida em casa, às 21h45min.

Depois de uma vitória com folga, o Grêmio recebe o time de Santa Cruz do Sul na disputa de volta da semifinal do Gauchão. Antes disso, a torcida poderá curtir um pré-jogo com muita cerveja gelada e lanches especiais.

Localizado ao lado da Arena (na Av. Padre Leopoldo Brentano, 700), o Stand Liberdade tem se tornado ponto de encontro para os torcedores gremistas antes da partida. A entrada no evento é gratuita e não haverá transmissão do jogo no local.

SERVIÇO

O que: Liberdade Park Truck

Onde: Stand Liberdade (Av. Padre Leopoldo Brentano, 700 – Farrapos, Porto Alegre)

Quando: Dia 28/03, quarta-feira, a partir das 15h

Quanto: Entrada gratuita

