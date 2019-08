Após um breve período de reformulações estruturais e de formação, o quarteto Quinzê está de volta e comemora em grande estilo esta retomada no próximo dia 16 de agosto, às 21h30, no palco do Espaço 373 (R. Comendador Coruja, 373 – Distrito Criativo de Porto Alegre).

Os ingressos antecipados já estão sendo vendidos pelo site eventbrite (link: https://quinzejazz.eventbrite.com.br) a R$ 30 – com meia entrada para estudantes (mediante apresentação de carteirinha de estudante) e classe artística (entrar em contato pelos telefones 981 423137 ou 995 082772 para mais informações). Já na hora e no local, também é possível comprar, porém a R$ 35, e sujeito à disponibilidade.

A Quinzê apresenta um show rico em influências da Música Instrumental com um repertório repleto de releituras de artistas que os influenciam diretamente, como Tom Jobim, Miles Davis, Bill Evans, João Bosco, Toninho Horta, Cesar Camargo Mariano, Pixinguinha, entre outros. Além de clássicos destes renomados compositores, destacam-se também algumas de suas composições autorais, entre elas, “Breu”, “Rateada”, “Ba-Lues Balada”, “Vendaval” e “Ilha de Bataloco”.

O quarteto é formado pelos músicos Mateus Albornoz (contrabaixo), Rafael Branco Müller (bateria) e pelos recém chegados e não menos talentosos, Cleomenes Junior (flauta e saxofone) e Handyer Borba (piano). Em sua primeira apresentação na casa, que vêm apresentando uma agenda repleta de novos nomes da cena musical, o quarteto garante uma noite especial e cheia de sonoridades que

vão envolver o público do início ao fim.

Serviço:

O Que: Quinzê apresenta nova formação em sua estreia no palco do Espaço 373

Data: 16 de Agosto |

sexta-feira

Hora:

Casa abre | 20h00

Show | 21h30

Local: Espaço 373,

Rua Comendador Coruja 373 – Distrito Criativo de Porto Alegre.

Ingresso:

* Ingressos Online https://quinzejazz.eventbrite.com.br

– Ingressos

Antecipados: R$ 30,00 (direito a reserva de mesa)

– Ingressos na

hora: R$ 35,00

Deixe seu comentário: