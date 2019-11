Rafael Marconi concorre ao prêmio “Apresentador de Rádio do Ano”, pela rádio 104 FM

O comunicador Rafael Marconi disputa o prêmio “Apresentador de Rádio do Ano”, por sua atuação na 104 FM. A emissora é líder de audiência entre as estações musicais da Capital e Região Metropolitana. A Rádio 104 entrou no ar em 12 de maio de 1989. Todas as suas transmissões são realizadas ao vivo, o que possibilita a interação dos comunicadores com os ouvintes, além de sorteios diários de muitos brindes e promoções durante a semana.

Marconi também integra o elenco do programa Atualidades Pampa, da TV Pampa. Ele é natural de Porto Alegre e cursou Jornalismo na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). De acordo com Marconi, em função do trabalho de seu pai, Nelson Marconi, que foi um dos grandes nomes do rádio e da TV no Estado, ele nasceu e se criou dentro de um estúdio de rádio e de TV. Desde muito novo esteve envolvido com a comunicação.

Marconi contou qual a sensação de estar concorrendo ao prêmio. “É rico demais, porque esse prêmio tem duas fases que são muito importantes . A primeira é o reconhecimento do público que bota a gente nessa final, depois o reconhecimento desses monstros da área”. Esta é a sexta vez que ele disputa pelo troféu.