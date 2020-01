Celebridades Rafaella Santos estaria grávida e tentando reconciliação com Gabigol

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Rafaella Santos tem agitado os fãs com a possibilidade de estar grávida do ex-namorado, o jogador Gabigol. Foto: Reprodução/Instagram Stories Rafaella Santos tem agitado os fãs com a possibilidade de estar grávida do ex-namorado, o jogador Gabigol. (Foto: Reprodução/Instagram Stories) Foto: Reprodução/Instagram Stories

Rafaella Santos tem deixado os fãs suspeitos com a possibilidade de estar grávida do ex-namorado, o jogador Gabriel Barbosa – conhecido como Gabigol. Após deixar claro em seu perfil no Instagram que o relacionamento terminou na virada do ano, a irmã de Neymar apareceu em alguns cliques que levantou a suspeita dos seguidores.

Tudo começou quando a modelo compartilhou alguns Stories no Instagram com um bebê no aniversário de sua mãe, Nadine Santos. Em uma foto das fotos, a irmã de Neymar Jr. diz: “Não vejo a hora”. Em outro clique, parabenizou a mãe e a legenda também chamou a atenção: “Feliz dia, gostosona. Quero ser uma mãe fo** que nem você”, escreveu.

Em um terceiro post, em que a influenciadora digital de 23 anos aparece com um amigo DJ, alguns seguidores apontaram que é possível ver uma “barriguinha de grávida”.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira nesta segunda-feira (20), Rafaella estaria realmente grávida e tentando uma reconciliação com o ex, Gabigol. Inclusive, segundo as informações, o próprio craque quem terminou o relacionamento, no fim do ano passado.

A influencer, no entanto, chegou a tentar reatar o relacionamento afirmando que seria pelo bem-estar da gravidez. Gabigol não quis e disse que arcaria com as suas responsabilidades como pai.

Vai e Vem

Suposto novo papai Gabigol é ex-namorado de Rafaella. Após affair em 2015, os dois assumiram o romance em 2017, mas terminaram alguns meses depois. Em abril de 2019, o casal foi flagrado aos beijos após a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, e apareceram em fotos juntos desde então.

Na tarde da última quinta-feira (16), a irmã de Neymar confirmou não estar mais namorando o craque do Flamengo por meio do Instagram. “Assunto meio chato. Já faz um mês que não estou mais com o Gabriel. Parem de me associar a ele, me marcar nas postagens dele, pois não tenho mais nada a ver”, afirmou.

Assessoria

Após a colunista Fábia Oliveira afirmar que a irmã de Neymar Jr está esperando o primeiro filho do jogador do Flamengo, a assessoria da família respondeu dessa forma à revista Caras:

“Nós respeitamos as questões familiares, ou seja, a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados. E por isso, procuramos nos envolver o menos possível com fofocas e especulações. Caso tenha algo, a Rafaela se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez”, garantiram.

Recentemente vazou uma conversa íntima de Gabigol com uma modelo. A ex-namorada de Douglas Sampaio confirmou ter vivido um affair com ele na época em que ele namorava Rafaella, mas pouco depois a irmã de Neymar publicou um vídeo revelando que os dois estão separados há cerca de um mês.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que surgem rumores sobre uma gravidez de Rafaella. Anteriormente, sua assessoria havia negado que ela estaria esperando um filho.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário