A Assembleia Nacional da África do Sul reelegeu na quarta-feira (22) Cyril Ramaphosa para um novo mandato de cinco anos como presidente do país, duas semanas após a vitória de seu partido nas eleições legislativas. A medida era considerada uma mera formalidade, já que a sigla de Ramaphosa, o CNA (Congresso Nacional Africano), conta com 230 das 400 cadeiras da Casa.