Rapper Criolo faz apresentação gratuita em Porto Alegre

Confirmado como atração principal no PUCRS Festival, o rapper Criolo passa por Porto Alegre no dia 5 de outubro, às 20h, no campus da universidade, localizada na Avenida Ipiranga. Com entrada franca, o evento promete reunir ainda a DJ Joelma Terto, a banda Gelpi e o grupo As Batucas.

O cantor trará uma retrospectiva de sua carreira com o show Boca de Lobo. Criolo esteve na capital pela última vez em 2018, em apresentação no Bar Opinião. Neste ano, o artista apresenta um formato inédito, misturando eletrônico a instrumentos orgânicos.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição através do site do evento.

Deixe seu comentário: