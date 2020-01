Notas Brasil Reajuste do salário mínimo vai custar até R$ 3,3 bilhões

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Enquanto o governo estima que o impacto fiscal do novo aumento do salário mínimo ficará em R$ 2,13 bilhões neste ano, a IFI (Instituição Fiscal Independente), ligada ao Senado, avalia que o impacto do reajuste será ainda maior. Os cálculos do relatório do órgão apontam para um aumento das despesas públicas entre R$ 2,7 bilhões e R$ 3,3 bilhões em 2020.

