Rebeca Abravanel e Pato se casam em uma cerimônia secreta na casa de Silvio Santos

Alexandre Pato e Rebeca Abravanel estão casados. De acordo com a revista QUEM!, o casal subiu ao altar no sábado (29) em uma cerimônia secreta e intimista, realizadas às 17h na casa de Silvio Santos e Iris Abravanel na Zona Sul de São Paulo. A celebração contou com a presença de amigos e famílias da dupla, que assumiu o namoro em Trancoso, na Bahia, onde comemoraram o Réveillon.

Antes da cerimônia secreta, no entanto, Pato e Rebeca já estavam casados no civil: os documentos correram no cartório do 28º Subdistrito de Jardim Paulista, em São Paulo. No Instagram, convidados da celebração deram indícios, mas não detalharam os bastidores da união. Silvia Abravanel, por exemplo, compartilhou cliques ao lado da filha, Amanda, no Instagram e no Instagram Stories.

A apresentadora do Bom Dia & Cia., no entanto, não citou o casamento da irmã mais nova. “Amor de mãe supera limites, enfrenta todos os desafios e te ajuda a vencer na vida. O sorriso de uma filha é como um bálsamo para o coração da mãe”, escreveu Silvia na legenda.

Amigos de Pato e Rebeca, o cantor gospel André Valadão e a mulher, Cassi Valadão, mostraram os looks para a cerimônia no Instagram Stories. Ao compartilhar uma foto no Instagram, Cassi escreveu: “Partiu casar amigos queridos de uma família incrivelmente querida”.

Ainda segundo a QUEM!, familiares e amigos de Alexandre Pato, que é natural de Pato Branco, no Paraná, estavam em São Paulo. Os irmão do jogador do São Paulo Futebol Clube estavam hospedados em um hotel no bairro do Morumbi, onde mora Silvio Santos e família.

Suspeita de gravidez

Em abril, Rebeca Abravanel compartilhou fotos de rosas vermelhas que ganhou de Pato após seu batismo. “Sempre com você”, escreveu ela. “Vem logo pra casa que tô louco pra te encher de beijos”, respondeu o jogador. Silvia Abravanel comentou a publicação com emojis de mãos juntas, coração e bebê anjo, o que não passou despercebido pelos seguidores de Rebeca. “Será que é um baby?”, questionou uma usuária da rede social.

Alexandre ficou casado por 9 meses com Stephany Brito e teve uma relação de três anos com Fiorella Mattheis. Já a filha de Silvio Santos oficializou a união duas vezes: uma com Leonardo Cid Ferreira, de 2004 a 2011, e outra com Guilherme Mussi, de 2015 a 2016.

Relação com Silvio

Em entrevista ao “Esporte Espetacular”, Alexandre Pato falou rapidamente sobre sua relação com Silvio Santos. “Ele é o que é. Todo mundo ama ele, sabe o que ele faz, do como ele é. Fiquei feliz, que tenha uma longa vida pela frente, que eu possa continuar sendo genro dele por muito tempo”, declarou o jogador, que é muito querido pela família.

