A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira (19), 300 caixas de bebidas alcoólicas sem a regular importação que estavam sendo transportadas em um caminhão na BR-116. As bebidas eram provenientes do Uruguai. O valor estimado da apreensão é de R$ 300.000,00. Ao ser abordado, o motorista não obedeceu as ordens de parada e fugiu, mas acabou capturado.

