Em maio, a arrecadação federal no Rio Grande do Sul totalizou R$ 5.265 milhões entre impostos e contribuições na 10ª Região Fiscal, uma redução nominal de 0,6% relativamente ao mesmo mês do ano anterior. Corrigido pelo IPCA, este percentual corresponde a uma queda real de 5,0%. Em impostos foram recolhidos R$ 1.666 milhões (31,5% do total).

