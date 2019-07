O recesso escolar das redes públicas municipal e comunitária de ensino de Porto Alegre começa na segunda-feira, 22, e segue até a sexta-feira, 26, para cerca de 70 mil alunos. As aulas serão retomadas no dia 29. O recesso é válido para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Especiais de Ensino Fundamental, Ensino Básico e de Ensino Médio, além do Cmet e da EPA.

Deixe seu comentário: