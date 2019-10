A Biblioteca Pública do Estado, no Centro Histórico de Porto Alegre, homenageia os 50 anos de carreira da soprano gaúcha Vera Campos com um recital às 18h deste domingo. Com um repertório de canções e árias, o evento conta com as participações do barítono Nelton Brasil, do tenor Eduardo Bighelini e das sopranos Paola Bess e Gladys Gonçalves, dentre outros convidados.