A Rede Sustentabilidade entrou na Justiça contra o que chamou de ações do governo Bolsonaro que “violam a liberdade artística e cultural no País”. A ação, que foi protocolada no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira (26), cita um decreto que transferiu o CNC (Conselho Nacional de Cultura) para a Casa Civil e uma portaria que cancelou o edital da Ancine (Agência Nacional de Cinema).

