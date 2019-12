Dicas de O Sul Redenção terá atrações do Natal Alegre 2019

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Trem Legal terá passeios gratuitos, diariamente, a partir das 18h Foto: SMC/PMPA Porto Alegre, RS – 06/12/2019: O Parque Farroupilha receberá a partir de terça-feira, 10, o Natal da Redenção. As atividades integram a programação do Natal Alegre 2019. Foto: SMC/PMPA Foto: SMC/PMPA

O Parque Farroupilha, a Redenção, um dos mais importantes pontos de encontro dos porto-alegrenses, também vai receber as atrações do Natal Alegre 2019. A partir desta terça-feira (10), o espaço será palco de uma série de atividades, todas gratuitas. Entre os destaques da programação, que seguirá por 15 noites, está uma árvore de Natal de 20 metros de altura, com visitação interna, iluminação especial e máquina de neve artificial.

Os frequentadores também irão contemplar a Fonte Luminosa, toda restaurada, com 28 bombas ejetoras de água instaladas para o evento. Já o Trem legal terá uma estação decorada onde o público poderá transitar pelo Natal da Redenção.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, celebra o início da programação. “Não poderíamos deixar de fora do Natal Alegre o parque mais querido da Capital, a Redenção. A prefeitura preparou diversas atividades para toda a família aproveitar as noites em clima natalino”, completou Alabarse.

Entre as demais atrações estão a Casinha do Papai Noel, com o bom velhinho recebendo o público para fotos, das 19h àss 23h. As luzes serão ligadas às 19h, assim como a Fonte Luminosa e a árvore de Natal, com máquina de neve artificial. Telões irão oferecer cinema e mensagens natalinas. Já a Rádio Parque terá uma programação especial. O trenzinho de Natal funcionará a partir das 18h.

A produção do Natal da Redenção é da Best Entretenimento, em parceria com Mario Alberto Kleinowski. O patrocínio é do Trilegal, Motormac e Cyrela. O Natal Alegre é uma realização da prefeitura e entidades empresarias.

O diretor da Best entretenimento, Pinheiro Neto, também comemora a realização do evento. “Ficamos felizes em contribuir um pouquinho para esse momento mágico e encantador”, acrescentou. Também empresário da Bet, Sandro Sant’Anna ressalta a oportunidade de ver uma cidade envolvida com o espírito da data. “O mais puro encantamento tomará conta das noites natalinas na Redenção”, comemorou.

Programação

Dia 10, terça-feira

Lançamento Natal da Redenção

18h – Grupo Fantomania – (Histórias de Natal)

19h – Banda de Música do 3º Batalhão de Polícia do Exército

20h – Chegada do Papai Noel e Acendimento das luzes de Natal.

