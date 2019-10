Nessa segunda-feira, a RedeSim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) passou a contar no Rio Grande do Sul com a adesão dos municípios de Chuí e Riozinho. Ao menos 267 das 497 cidades gaúchas são beneficiadas pela iniciativa, que tem por objetivo desburocratizar a abertura e regularização de novos negócios.