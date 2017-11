Reforma da Previdência prevê idade mínima de 55 anos para policiais

Os dados preliminares do texto da Reforma da Previdência confirmados aos governadores ontem em Brasília pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, indicam que a medida vai prever idade mínima de aposentadoria de 60 anos para professores e de 55 anos para policiais e pessoas submetidas a condições de trabalho prejudiciais de saúde, segundo documento da equipe econômica. A idade mínima de aposentadoria para os demais trabalhadores será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. O tempo mínimo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social será fixado em 15 anos. Para os servidores públicos, o tempo mínimo de contribuição permanecerá em 25 anos.

Números da Reforma

Quem atingir os 15 anos de contribuição vai receber 60% do benefício da aposentadoria. O cidadão só terá direito a 100% da aposentadoria quando chegar a 40 anos de contribuição.

Dentro da proposta, nos primeiros dois anos pós-reforma, a idade mínima será para 55 anos e só em 20 anos chega a 65.

A convite de Temer, Sartori conhece texto da Reforma

Ao lado de outros 15 governadores e vice-governadores convidados pelo presidente Michel Temer para um almoço ontem, em Brasília, o governador gaúcho José Ivo Sartori conheceu o texto da Reforma da Previdência que será remetido ao Congresso. O presidente pediu o empenho pessoal dos governadores junto aos deputados federais para aprovação do texto.

Convencendo deputados

Enquanto isso, o governo gaúcho trabalha politicamente para aprovar na Assembleia Legislativa a proposta de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Cada deputado recebeu um documento detalhando a situação atual e o cenário futuro com e sem a adesão à renegociação da dívida.

Governo admite calamidade financeira no RS

O documento elaborado pelo governo gaúcho menciona claramente a situação de “calamidade financeira” do Estado, e mostra as medidas propostas. A integra está disponível no link http://www.novoestado.rs.gov.br/upload/arquivos/201611/21192211-um-novo-estado-doc-final.pdf

Gaúchos de olho nos royalties de energia eólica

O Congresso Nacional está avançando nas discussões de uma proposta que estabelece royalties de 10% sobre a produção da energia gerada pelos ventos, o que vem preocupando investidores do setor. Há uma pressão forte da bancada nordestina. Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 97/15), em tramitação na Câmara dos Deputados, que inclui a energia eólica entre os bens da União e garante que o resultado da exploração da energia dos ventos para geração de eletricidade (os chamados royalties) seja compartilhado entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. O texto é de autoria do deputado Heráclito Fortes (PSB-PI). A PEC beneficia a diversos municípios gaúchos.

