Árvores que cercam o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, estão com os dias contados. São espécies de origens nativas, como a Tapiá, o Ipê-amarelo e a Embaúba. E outras exóticas, como a Mangueira, o Pau-incenso e o Pinheiro. Um relatório da empresa responsável pela reforma do museu indica que das 76 árvores que vão ser removidas, 34 estão mortas.