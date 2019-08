O apoio a reformas que auxiliem no desenvolvimento econômico do Estado e do País foi destacado, nesta terça-feira (20), em Porto Alegre, na abertura da Expoagas, uma das maiores feiras do setor supermercadista. O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, destacou as mudanças estruturais implementadas no Rio Grande do Sul que contemplam medidas para o crescimento econômico.

