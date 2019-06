Reitora da UFCSPA tem história de vida contada no próximo episódio do Dito Efeito – Pacto Alegre

No próximo dia 2 de julho acontece na uMov.me Arena, às 8h30min, o novo episódio da série Dito Efeito, iniciativa do Pacto Alegre. O tema é História de Vida: Sucesso e Fracasso e a convidada é médica Lucia Campos Pellanda, Reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.

A Série História de Vida: Sucesso e Fracasso tem como propósito evidenciar os caminhos percorridos, tanto de acertos quanto de erros, por lideranças locais que são fonte de inspiração à comunidade local. Para abrir a série, a primeira convidada foi a reitora da UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde), Lucia Campos Pellanda, que possui graduação em Medicina pela UFRGS, mestrado e doutorado em Cardiologia pela Fundação Universitária de Cardiologia. Sua experiência tem ênfase em cardiologia pediátrica, atuando, principalmente, nos temas prevenção primária e prevenção da aterosclerose e inflamação.

Jorge Audy, curador da Série, é superintendente de inovação e desenvolvimento da PUCRS e professor titular da Escola Politécnica da PUCRS, possui doutorado na área de sistemas de informação pela UFRGS, com pós-doutorado na IASP (Associação Internacional de Parques Científicos e Áreas de Inovação) na Tsinghua University, China e na Universidade de Málaga, Espanha.

No dia do evento, para compor o encontro que evidencia a vida da reitora, Audy convidou a professora da UFCSPA, Cristina Bonorino, que possui mestrado em genética e biologia molecular e doutorado em imunologia pela UFRGS e University of Colorado. Atua no desenvolvimento de vacinas, imunologia tumoral, imunologia viral, transplantes e imunoterapia. Atualmente, é pesquisadora assistente no Departamento de Cirurgia da Escola de Medicina da UCSD, EUA.

O Projeto Dito Efeito tem característica cocriada, assim todos os episódios (eventos) são construídos entre curadores e articuladores, que juntos definem o que será debatido em cada atividade. No caso da Série História de Vida – sucesso e fracasso – não foi diferente. Para selecionar as lideranças foco de cada episódio, Audy pediu indicações de nomes e posteriormente realizou votação entre as pessoas e entidades do Dito Efeito.

Serviço:

O que : Série: Dito Efeito do Pacto Alegre

Episódio: História de vida, sucesso e fracasso – Lucia Campos Pellanda

Quando: 2 de julho, das 8h30min às 11h

Onde: uMov.me Arena – Rua Professor Cristiano Fischer, 464, Petrópolis – Porto Alegre, RS

Inscrições e mais informações sobre os palestrantes, acesse: https://bit.ly/2WMz1t9

Evento gratuito com arrecadação de livros. Vagas limitadas. Informações: https://bit.ly/2WMz1t9

