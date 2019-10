Rejuvenescimento íntimo feminino através da dermatologia estabelece melhora na aparência da região genital

Conquistando mais espaços nos congressos e na literatura, as tecnologias e procedimentos voltados à região genital ganham peso científico e atenção dos profissionais da medicina. Os tratamentos íntimos femininos são uma das novidades no mercado dermatológico. Gabrielle Adames, dermatologista, que fez especialização no segmento, destaca que, embora o tema esteja em voga, ainda existem mitos e muitas dúvidas sobre quais as reais funções desta área clínica.

De acordo com Gabrielle, a estética íntima, através da dermatologia, estabelece a melhora efetiva na aparência da região genital. “Entre os muitos exemplos possíveis estão os escurecimentos indesejáveis na região da genital, relatado por muitas pacientes e que pode ser resolvido com tratamento”, explica.

Segundo ela, a medicina hoje dispõe de diferentes recursos dermatológicos específicos e eficazes para auxiliar neste e outros diagnósticos. “Por isso é tão importante desmistificar estas questões. E saber que existem soluções”, revela.

Neste mês de outubro, Gabrielle Adames retorna a São Paulo. Ela foi convidada pela dra. Samantha Neves e pelo dr. Luiz Peres – considerados profissionais referência na área – para participar do Remodelamento Íntimo, especialização na capital paulista que apresenta tecnologias e procedimentos avançados neste segmento da medicina.

