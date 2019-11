Renato faz cobranças após a vitória sobre o CSA: “O pior seria ter essa atuação e não ter vencido”

*Valéria Possamai

Mesmo diante da vitória nos acréscimos e a entrada no G-4, a atuação do Grêmio, diante do CSA, não agradou ao técnico Renato Portaluppi. O comandante considerou a atuação muito abaixo e afirmou que teve puxão de orelha no vestiário antes, durante e depois da partida desta quinta-feira, na Arena.

“Eu esperava as dificuldades, tanto que fiquei conversando com o meu grupo sobre isso, durante 1 hora, ontem (quarta-feira). Uma atuação muito abaixo do que poderíamos ter feito. O pior seria ter essa atuação hoje e não ter vencido. O grupo já recebeu o esporro. Antes, durante e depois do jogo. Quando eles baixam a cabeça, sabem do que eu estou falando. Não são todos. Eles sabem que não teve a entrega total, que teve o erro”, declarou Renato em entrevista coletiva.

A noite que quase poderia terminar com empate, após o gol de Rafinha aos 44 minutos do segundo gol, já havia sido alertada pelo treinador e foi um dos motivos pela reclamação da atuação dos atletas. “No intervalo, eu falei que se mantivéssemos aquela postura, iríamos levar o gol. E levamos. A sorte é que marcamos no finalzinho. No futebol, tem que sempre respeitar o adversário, como fazemos, mas é preciso matar o jogo. O Grêmio não tava na noite dele. Não são todos jogadores, mas alguns estavam em outro lugar, outro planeta. É preciso estar aqui. No aquecimento, eu já chamei a atenção de alguns deles”.

Com a vitória por 2 a 1, o tricolor ultrapassou o São Paulo e alcançou o quarto lugar, com 53 pontos, um a mais que o time paulista. Na rodada do final de semana, o time vai para Chapecó, enfrentar a Chape: “Domingo tem outra pedreira contra a Chapecoense. Mas o mais importante é que vencemos a partida. Uma atuação muito abaixo do que poderíamos ter feito. O pior seria ter essa atuação hoje e não ter vencido”.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas