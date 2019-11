O Grêmio venceu o CSA por 2 a 1 e entrou no G-4 do Brasileirão

O Grêmio enfrentou o CSA, na noite desta quinta-feira (7), na Arena, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão e alcançou a vitória, ao vencer o time alagoano pelo placar de 2 a 1. Com a vitória, o Tricolor alcançou os 53 pontos e chegou à 4ª colocação da competição, zona de classificação direta à Libertadores 2020.

Na partida, Diego Tardelli abriu o placar na etapa inicial. Já na reta final do segundo tempo, Rafinha empatou a partida e nos acréscimos, o Grêmio conseguiu voltar a frente no marcador com um gol contra de Ronaldo Alves.

Primeiro tempo

O time adversário foi o primeiro a chegar ao ataque, aos 3 minutos, em uma cobrança de escanteio. Didira colocou na área, em curva, e Ronaldo Alves finalizou, mas mandou longe da meta defendida por Paulo Victor. Já o Tricolor respondeu nos instantes seguintes, com Luciano, que recebeu um passe na esquerda e cruzou na pequena área, mas ninguém chegou para completar.

Aos 7 minutos o Grêmio foi efetivo e conseguiu abrir o placar. Cortez acionou Everton na esquerda, que saiu em velocidade e rolou para trás para Tardelli, que já na área, de frente para a meta, mandou para o fundo das redes.

Com 18′ jogados, os gremistas tiveram mais uma chance no campo de ataque. Da intermediária, Luciano cobrou uma falta a meia altura, mas a bola explodiu na barreira, em João Vitor, e saiu pela linha de fundo. No escanteio que seguiu, Alisson colocou na meia-lua da grande área, Geromel subiu para cabecear, mas a bola ficou com a defesa adversária.

Passados 20′, novas chances de gol para o dono da casa. Primeiro, Alisson mandou um chute forte, obrigando o goleiro João Carlos a fazer boa defesa – no rebote, Luciano tentou completar para as redes, mas foi parado pela defesa.

O CSA tentou atacar com Didira acionando Alecsandro, entre dois marcadores gremistas, mas a defesa tricolor afastou, aos 25′. Outra chance adversária saiu em bola parada, da intermediária de ataque. Celsinho cobrou e Paulo Victor conseguiu a defesa. Ainda pressionando, desta vez foi Bustamante que levou perigo, chutando cruzado da esquerda – a bola passou raspando a trave esquerda da meta gremista, com 31 minutos.

Passados 40 minutos, Maicon fez um belo lançamento buscando Léo Moura já na área, pela direita, mas o lateral não conseguiu alcançar e ela se perdeu pela linha de fundo. Três minutos depois, o Tricolor teve uma falta próximo a risca da grande área. Matheus cobrou, mas mandou por sobre o gol.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Grêmio chegou bem aos 4 minutos, quando Léo Moura da direita pela linha de fundo fez um cruzamento, mas a bola passou pela meta e chegou a Cortez. Na nova tentativa do lateral, a bola acabou com a zaga adversária.

Com 7 minutos, o Tricolor teve uma nova chance em bola parada. Alisson colocou na área, mas mais uma vez a defesa do time alagoano conseguiu cortar. Em seguida, depois de desarme na intermediária, Maicon viu o goleiro adiantado e tentou encobrir João Carlos com um belo chute, mas a bola saiu forte e por sobre a meta.

Já o CSA tentou resposta com Bruno Alves, pela direita, fazendo um cruzamento para Alecsandro, mas Paulo Victor saiu do gol e fez a defesa, com 10 minutos jogados. Mais uma vez no ataque, os visitantes ameaçaram com perigo. Em cobrança de falta, a bola foi colocada por Euller na área, Alan desviou de cabeça, a defesa afastou e na sobra, Jean Cléber mandou uma bomba, obrigando o goleiro gremista a fazer uma grande defesa.

Mas o Grêmio respondeu bem. Luciano foi acionado na área e tentou um cruzamento, mas Alan Costa jogou para escanteio. Alisson cobrou, Kannemann desviou, mas a bola acabou com a equipe de Alagoas, com 15′. Três minutos depois, Tardelli recebeu na área e finalizou, mas a bola bateu na zaga e amorteceu para a defesa de João Carlos.

Próximo aos 30′, o Tricolor teve um escanteio a seu favor. Matheus colocou em curva, Geromel subiu e a zaga afastou. Em seguida, Maicon sofreu uma falta próximo a risca da grande área. O volante cobrou, mas carimbou a barreira.

O time de Alagoas chegou ao gol de empate aos 44 minutos, quando Rafinha cobrou uma falta da intermediária e mandou no canto esquerdo de Paulo Victor.

Mas o Tricolor buscou a vitória. Praticamente no último lance do jogo, aos 47′, Everton fez um cruzamento e Luciano mandou de cabeça para o fundo do gol. Ronaldo Alves ainda tocou na bola antes dela entrar.

Ficha técnica

Grêmio: Paulo Victor, Geromel, Kannemann, Cortez, Léo Moura, Maicon (Rômulo), Matheus Henrique, Alisson (Pepê), Luciano, Everton, Diego Tardelli (Patrick). Técnico: Renato Portaluppi.

CSA: João Carlos, Celsinho, Alan Costa, Ronaldo Alves, Euller (Ricardo Bueno), João Vitor, Jean Kléber, Didira (Bruno Alves), Warley, Héctor Bustamante (Rafinha) e Alecsandro. Técnico: Argel

Arbitragem: José Mendonça da Silva Júnior (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR).

VAR (árbitro de vídeo): Paulo Roverto Alves Júnior.

Público total: 13.244 torcedores.