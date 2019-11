Futebol Renato Portaluppi cumpre promessa para Luciano e esclarece situação de renovação

Por Redação O Sul * | 22 de novembro de 2019

Renato mostra comprovante de depósito ao atacante Luciano Foto: Foto: (Divulgação/Reprodução) Foto: Foto: (Divulgação/Reprodução)

Promessa é divida. Foi assim que Renato Portaluppi começou a entrevista coletiva desta sexta-feira. Em mãos, o treinador do Grêmio apresentou aos jornalistas o comprovante de depósito de R$ 40 mil referente a premiação prometida para o atacante Luciano, após o gol marcado de bicicleta.

Promessa é divida. Ele não quis o carro, tá aqui o valor que eu depositei. Dei mais que um carro popular, vocês sabem que tem bem mais barato. Agora vou atrás de recuperar estes ‘quarentinha’ (R$ 40 mil)”, disse Renato.

Na sequência, o técnico falou sobre sua última declaração, onde condicionou a sua permanência a necessidade de contratações: “O cinto não vai fechar. O cinto não vai afrouxar tanto, como eu falei para vocês no último domingo, como Palmeiras, Flamengo. Não vão faltar contratações, mas não vamos exagerar. Então não é nem apertar e nem afrouxar. Vamos fazer como em todos os anos, buscando formar um grupo forte. Como eu não vou pensar grande quando eu trabalho em um clube grande”.

Ainda sobre sua renovação, Renato fez questão de esclarecer que ainda não iniciaram as tratativas a respeito do assunto: “Sobre a renovação, eu nunca escondi nada. Eu não entendo esse tipo de notícia, a renovação é um problema meu, da diretoria e do meu presidente. Até então, eu posso garantir que a gente nem começou essas conversas.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

