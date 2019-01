A Casa Branca anunciou que o presidente norte-americano Donald Trump e o seu colega norte-coreano Kim Jong-un se reunirão pela segunda vez no final de fevereiro, em data e local a serem confirmados. O objetivo da cúpula é tratar do processo de desnuclearização do país asiático, que avançou pouco após o primeiro encontro, em junho do ano passado, em Singapura.

