Residencial terapêutico é inaugurado na Zona Leste de Porto Alegre

O Residencial Terapêutico Nise da Silveira foi inaugurado nesta quinta-feira (05), em cerimônia com a presença do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior. Tendo como objetivo unir moradia de caráter temporário, tratamento e processo de reinserção social de usuários com transtornos mentais, o novo espaço está localizado na região Partenon-Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre, o serviço será prestado pelo Instituto Renascer e contará com dez vagas e serviço 24 horas.

O serviço é estratégico para Porto Alegre e faz parte do Plano Municipal de Superação da Situação de Rua e do Plano Municipal de Saúde Mental. Cerca de 100 pessoas com transtornos mentais graves ou persistentes devem ser beneficiadas.

Marchezan destacou a importância da parceria. “São pessoas que trabalham com evidências científicas e não movidas por interesses pessoais. Teremos aqui um serviço de qualidade, ampliado e com inovação para atender aqueles que estão no momento de vida que mais precisam da máquina pública. Vamos tratá-los de forma que realmente fiquem independentes”, disse.

Atualmente, Porto Alegre conta com 14 vagas nesta modalidade de atendimento, o Residencial Nova Vida, com dez vagas, e o Residencial Cristiano Fisher, com quatro. O secretário de Saúde, Pablo Stürmer, explica que o projeto fecha o ciclo de reforma estrutural de saúde mental da prefeitura.

Estrutura

O local funciona como residência com atividades de reabilitação psicossocial, egressos, prioritariamente, de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção.

A equipe conta com três profissionais no período diurno (um técnico de enfermagem e dois cuidadores); dois cuidadores no período noturno; uma enfermeira; profissional de higienização e cozinheira; além de uma coordenação (psicólogo, assistente social ou terapeuta ocupacional). O serviço passa por monitoramento constante da Secretaria de Saúde, através de dados quantitativos e qualitativos sobre os atendimentos.

