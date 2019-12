Notas Brasil Resultados do Enem saem no dia 17 de janeiro

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 serão divulgadas em 17 de janeiro de 2020, informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Para acessar, os candidatos que fizeram o exame deverão acessar a Página do Participante, incluir o CPF e a senha cadastrada. A nota do Enem só pode ser consultada individualmente.

