Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Secretário Faisal ouviu as demandas dos grevistas e destacou a preocupação em repor os 23 dias sem aula Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Secretário Faisal ouviu as demandas dos grevistas e destacou a preocupação em repor os 23 dias sem aula - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

A reunião entre o secretário estadual da Educação, Faisal Karam, e a presidente do Cpers, Helenir Schürer, terminou sem acordo no final da manhã desta terça-feira (07), em Porto Alegre. Um novo encontro, agendado para esta quarta-feira (08), deverá ser realizado com a presença do governador Eduardo Leite.

Helenir destacou que entre os principais pleitos da categoria dos professores estão o pagamento dos dias letivos parados, recuperação das aulas, nenhuma punição e o fim do corte do ponto.

O Executivo ouviu as demandas dos grevistas e destacou a preocupação em resolver os impasses de forma a repor os 23 dias sem aula. “Temos como prioridade a finalização do ano letivo de 2019 para podermos iniciar corretamente o ano de 2020, como é nossa obrigação e direito de todos os estudantes da rede estadual”, afirmou o secretário da Educação.

Faisal lembrou que, no dia 19 de dezembro, foram emitidas para todas as Coordenadorias Regionais de Educação as orientações sobre a elaboração do calendário de reposição das aulas nas escolas que aderiram à greve dos professores, sendo que o calendário foi informado ao Tribunal de Contas do Estado.

No memorando circular 22/ 2019, a Seduc (Secretaria de Educação) sugeriu que o calendário de recuperação das aulas ocorresse entre os dias 21 de dezembro e 23 de janeiro. As férias docentes, no caso, foram sugeridas para depois da recuperação, entre 24 de janeiro e 22 de fevereiro. O Cpers quer negociar a reposição das aulas.

“Vamos levar a pauta do sindicato ao governador Eduardo Leite ainda hoje e, conforme informado por ele mesmo, em um prazo máximo de 48 horas deveremos marcar um novo encontro com a presença do governador para dar as respostas”, acrescentou Faisal.

Conforme o balanço mais recente da Seduc, permanecem em greve 132 escolas de um total de 2,5 mil instituições estaduais em todo o Rio Grande do Sul. Estiveram presentes na reunião o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e outros representantes da Seduc.

