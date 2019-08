Revista com prestação de contas da Assembleia Legislativa é lançada na Expointer

A Assembleia Legislativa que está presente na Expointer foi palco de debate nesta quinta-feira (29). O presidente da Assembleia, deputado Luís Augusto Lara, convocou a imprensa para um café e discussão sobre a crise no Rio Grande do Sul. Na cerimônia foi apresentada a segunda edição da revista que contém a prestação de todas as contas quadrimestrais da Assembleia. A cada quatro meses, uma nova edição de prestação de contas do trabalho, das finanças e da economia será lançada. A próxima edição deve sair no final do mês.

De acordo com Lara, a Assembleia conseguiu reduzir pela metade os valores em diárias. Nos últimos dez anos, foi feita uma economia de mais de 35% em termos de folha de pagamento. O presidente da Assembleia disse que está usando a tecnologia para superar a falta de contratação e a falta de chamamento de pessoas que passaram em concursos.

Conforme Lara, se fizer um comparativo entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público que é um órgão de controle também, a Assembleia está abaixo. Os recursos que ela gasta consomem menos recursos públicos que todos os poderes, sendo metade do que consome o Ministério Público. “Estamos hoje praticamente empatados com o que utiliza de recursos o Tribunal de Contas. Isso não é fruto de uma gestão simplesmente, isso é uma concepção que essa legislatura está tendo, afinal de contas são 28 novos deputados e 17 bancadas”, afirmou Lara..

Além disso, também foi citado na coletiva o Cresce RS, um conselho de Estado formado por universidades, chefes de poderes, órgãos de fiscalização e controle que buscam o destravamento de projetos de desenvolvimento econômico.