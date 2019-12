Porto Alegre Revitalização da Praça Morro da Cruz será entregue nesta terça

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Marchezan acompanhou o início dos trabalhos na praça em setembro. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Marchezan acompanhou o início dos trabalhos na praça em setembro. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A Praça Morro da Cruz será devolvida à população nesta terça-feira (10) após obras de revitalização. Este foi o primeiro local a receber intervenções a partir do contrato assinado pela prefeitura com a empresa Ecsam, que vai reformar cerca de 600 praças e parques da cidade.

O ato com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, acontece às 11h, na Travessa Vinte e Cinco de Julho, na Vila São José. Outros oito pontos também estão recebendo melhorias e dois já foram concluídos.

A manutenção da praça Morro da Cruz iniciou no dia 5 de setembro e contemplou ampliação do recanto infantil, instalação de academia de ginástica, nova pavimentação e telamento, conserto de bancos e brinquedos, bem como melhorias na quadra esportiva. As atividades são realizadas pela empresa contratada, sob a gestão e fiscalização da UCM (Unidade de Conservação e Manutenção) da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos).

