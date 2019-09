A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal e procuradores que atuam na Amazônia Legal emitiram recomendação ao ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles para que adote medidas efetivas no combate ao desmatamento e às queimadas no Brasil. Entre elas, estão a abstenção de declarações que deslegitimem o trabalho do Ibama e do ICMBio.