Novas rodadas do Campeonato Municipal de Bocha ocorrem a partir desta quarta-feira (02) e seguem até sábado (05). Nesta semana, serão disputados os jogos de volta das finais da categoria Principal Piso Sintético, as semifinais da Sênior Piso Sintético e a quinta rodada da Sênior Piso Natural. Nesta quarta-feira, a partir das 14h, ocorrem as partidas pelas categorias Sênior Piso Sintético.

