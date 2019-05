Rodrigo Dourado passa por artroscopia no joelho e ficará período afastado do time

*Valéria Possamai

O Inter passará mais jogos sem seu capitão, Rodrigo Dourado. O volante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no final de semana e passará um tempo afastado do time. A tendência é que o atleta desfalque o time no restante dos compromissos até a pausa para a Copa América.

Dourado sentiu o problema na partida contra o Palestino, no Beira-Rio, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Durante o jogo, o jogador precisou ser substituído após levar uma pancada no joelho esquerdo. Posteriormente, passou a sentir dores para treinar e jogar, precisando fazer o uso de remédios para realizar as atividades.

Conforme o informe da assessoria do clube, nesta segunda-feira, o capitão irá iniciar o tratamento. A previsão de retorno aos treinamentos é de 15 dias, durante este período, o jogador será reavaliado dia a dia.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

