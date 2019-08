Rodrigo Lindoso reforça delegação colorada em Belo Horizonte

Às vésperas da decisão contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o Internacional e o técnico Odair Hellmann ganharam uma boa notícia. Na noite da última segunda-feira (05), Rodrigo Lindoso viajou para a capital mineira e se encontrou com o restante da delegação colorada.

Rodrigo Lindoso se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na partida contra o Nacional, do Uruguai, em Porto Alegre, pela Libertadores da América. O volante colorado permaneceu na capital gaúcha durante a semana passada se recuperando das dores no tornozelo, passando por tratamento e observação diária do departamento médico colorado. Contudo, a presença de Rodrigo Lindoso em campo ainda é dúvida.

O atleta será reavaliado e passará por testes momentos antes da partida para saber as suas reais condições de jogo contra o Cruzeiro. Se Rodrigo Lindoso jogar, a única dúvida fica quanto ao substituto de D’Alessandro que cumpre suspensão. Agora, se Lindoso não jogar, Nonato e Rithely são os mais cotados para substituí-lo nesta quarta-feira contra o Cruzeiro, no estádio Mineirão.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

