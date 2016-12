Rolling Stones voltam a ser nÃºmero um de vendas em quase 20 anos

A banda Rolling Stones alcançou, nesta sexta-feira (9), o topo da lista de vendas na Grã-Bretanha pela primeira vez em quase 20 anos com seu disco “Blue & Lonesome”, uma homenagem às lendas do blues.

O disco da veterana banda britânica vendeu 106 mil cópias em sua primeira semana no mercado, tornando-se o segundo mais vendido em 2016 nos primeiros sete dias – apenas depois de “Blackstar”, de David Bowie.

“Estamos absolutamente felizes com o sucesso de ‘Blue & Lonesome’ no Reino Unido e em todo o mundo”, disse o grupo, de acordo com a organização que faz a lista de vendas britânica, a Official Charts Company.

É o primeiro CD do grupo composto exclusivamente por versões de canções do blues de Chicago dos anos 1950.

“Este álbum é uma homenagem aos nossos artistas favoritos, gente que nos estimulou a fazer música, a razão pela qual formamos um grupo”, disse o cantor Mick Jagger, que na quinta-feira foi pai de seu oitavo filho, aos 73 anos.

A obra contém canções de Little Walter, Eddie Tylor, Howlin’ Wolf, Magic Sam, Jimmy Reed e Willie Dixon.

O grupo gravou o álbum nos estúdios British Grove, perto dos bares do oeste de Londres, onde começou a tocar nos anos 1960.

O último disco de estúdio dos Rolling Stones que alcançou o número um foi “Voodoo Lounge”, em 1994, apesar de a reedição do disco de 1972, “Exile on Main St”, ter sido número um em 2010.

Esta é a décima vez que a banda chega ao topo da lista.

Comentários